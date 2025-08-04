في إطار مبادرة مميّزة تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتقديم حلول اقتصاديّة خلّاقة للمستهلك، قامت شركةPhoenix EV ، الشركة العضو في مجموعة فونيكس التابعة لمجموعة إندفكو الصناعيّة والموزّع المعتمد لعلامات عالميّة من السيارات الكهربائيّة في لبنان، بإطلاق مركبةRiddara Truck ، المصنّعة من قبل مجموعة Geely Holding Group في السوق المحلّي.

أقيم الحفل في صالة عرض "فونيكس إي في" - جونيه، بحضور فعاليات سياسيّة واقتصاديّة، وعدد من نوّاب المنطقة، ونخبة من رجال الأعمال ومديري المؤسّسات الكبرى، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام وجمهور من المهتمين.

في كلمته حول المناسبة، تحدث النائب نعمة افرام، الرئيس والمدير التنفيذيّ لمجموعة إندفكو ورئيس مجموعة فونيكس عن أهميّة إيجاد الحلول في زمن الأزمات. وبعد تهنئة عائلة فونيكس على الشراكة الجديدة، قال: "فريق فونيكس تحدّى الواقع الأليم في مرحلة كوفيد-19 مع ابتكار آلات التنفس في لبنان(Ventilators) ، وكانت سبّاقة في توليد الطاقة الكهروضوئية منذ عشر سنوات؛ كما شاركت بصناعة أكبر محطّة توليد للكهرباء من الطاقة الشمسيّة في العالم، في الأقصر، مصر. وهي اليوم، تضع خبرتها في مواكبة الثورة الحاصلة في قطاع السيارات الكهربائيّة، وبادرت إلى استيراد هذا النوع من السيّارات إلى السوق اللبنانيّ. ريدارا إثبات على ريادة فونيكس؛ وهي مركبة فخمة وكاملة المواصفات يمكن أن تشكّل في الوقت نفسه محطّة كهرباء إذ يمكن استعمالها لإنارة منزل بكامله".

أضاف افرام: "كل التغيرات التي نشهدها في هذه الأيام، يجب أن تكون حافزًا وفرصًا للابتكار والإبداع في إيجاد الحلول الذكية وتحدي الواقع."

أمّا نائب رئيس مجموعة فونيكس، ربيع الإسطا، فأكّد على جهود المجموعة المستمرة في دفع عجلة الابتكار في قطاعات الطاقة المتجدّدة والبديلة ومواكبة الثورة الحاصلة في عالم النقل وتلبية تطلعات السوق اللبنانيّ في ظلّ التحدّيات الراهنة، وذلك من خلال شراكات استراتيجيّة، أبرزها وأحدثها التعاون المثمر مع مجموعة جيلي، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، والمعروفة بريادتها في مجال السيارات الكهربائيّة الذكيّة. ومما جاء في كلمته: "منذ عام 2021، تلتزم شركة "فونيكس إي في"، باعتبارها رائدة في هذا المجال في لبنان، ليس فقط ببيع السيارات الكهربائيّة، بل أيضًا بتوفير مجموعة متنوّعة من الطرازات، من السيارات الصغيرة والكبيرة إلى الحافلات والشاحنات وغيرها. كما تلتزم الشركة بإجراء جميع أعمال الصيانة وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى تقديم كفالة على المركبات كافّة وتأمين قطع الغيار الضرورية للعملاء. باختصار، نحن جاهزون لضمان المطلوب لتلبية احتياجات السوق اللبناني على أكمل وجه".

وفي عرض مبهر جمع بين الإضاءة والموسيقى والرقص المعاصر، تمّت إزاحة الستار عن مركبة Riddara وسط تفاعل وترحيب حارّ من الجمهور. ثم قدّم المدير العام لشركة "فونيكس إي في"، فادي الشيتي، شرحًا مفصلًا عن مواصفات المركبة التكنولوجية ومميزاتها الاستثنائية، والتي تجمع بين القوّة العالية، السرعة المشوّقة، الفخامة، الراحة الفائقة والتوفير.

هذا وقد تولى إدارة الحدث مقدم البرامج ومؤسّس "سباق هانيبعل"، أمين ديب، بصفته سفيرًا مختارًا لتمثيل ماركة ريدارا في لبنان. وقد قدّم فقرات الحفل وواكب لحظاته الأساسية، مضفيًا أجواءً من الحماس ومشاركًا تجربته الناجحة للمركبة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مركبة ريدارا تجمع بين راحة سيارات الدفع الرباعي (SUV) ، وأداء مركبات الشحن المتينة والقويّة، ما يجعلها مثالية للقيادة داخل المدينة أو على الطرقات الجبليّة، وخلال الأنشطة الترفيهيّة الخارجيّة، كما للاستخدام اليوميّ العمليّ المناسب للمسافات الطويلة.

تتوفّر المركبة بباقة واسعة من الألوان والمواصفات المتطوّرة، من بينها:

• قوة دفع: 430 حصان وعزم إقلاع: 600 نيتون متر

• تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثوانٍ فقط

• نظام دفع ذكي يتيح التبديل بين الدفع الثنائي والرباعي خلال 0.4 ثانية

• نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات

• مقصورة واسعة وهادئة تُضاهي تسلا موديل Y

ومن الحوافز التي تقدمها الشركة للمستهلك، تقديم كفالة 5 سنوات على المركبة، وكفالة 8 سنوات على البطارية.

من خلال مساهمتها الفاعلة في تعزيز سوق السيارات الكهربائية في لبنان، تتطلع شركة "فونيكس إي في" إلى مستقبلٍ مزدهر ومشرق، سواء أكان على الصعيد الاقتصادي من خلال تحفيز النمو والاستثمار، أو على الصعيد البيئي عبر دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.