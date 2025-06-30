Jun 30, 2025 9:11 PMClock
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فوكس نيوز: من المتوقع أن يصل ويتكوف إلى القاهرة لبدء مفاوضات جديدة بشأن غزة خلال الأيام المقبلة

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