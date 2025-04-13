Apr 13, 2025 11:24 AMClock
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فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي: على عكس إدارة بايدن واشنطن لا تجبرنا على إدخال 350 شاحنة مساعدات لغزة يوميا

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