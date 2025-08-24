آخر الأخبار
Aug 24, 2025 8:03 PM
فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي أمني سابق: الجيش يستطيع احتلال غزة لكن الكلفة ستكون هائلة للجانبين
نعيم قاسم: المقاومة ليست جيشا للدولة بل نصيرا للجيش الذي يجب ان يحم...
2025-08-25 17:39:06
قاسم: املأوا أعلام لبنان ووسائل التواصل ومواقع الحكومة والوزراء بمط...
2025-08-25 17:37:21
قاسم: أدعو الأحزاب والمؤثرين لأن يساعدوا الحكومة في إنجاز الخطط الت...
2025-08-25 17:36:46
نعيم قاسم: المقاومة ليست جيشا للدولة بل نصيرا للجيش الذي يجب ان يحمي البلد
قاسم: املأوا أعلام لبنان ووسائل التواصل ومواقع الحكومة والوزراء بمطالبة الحكومة اللبنانية باستعادة السيادة
قاسم: أدعو الأحزاب والمؤثرين لأن يساعدوا الحكومة في إنجاز الخطط التي توصلنا إلى السيادة فبثّوا اقتراحاتكم وأغرقوا الحكومة بالاقتراحات
نعيم قاسم: أدعو الحكومة اللبنانية إلى جلسات مكثفة لدرس كيفية استعادة السيادة
نعيم قاسم: إذا أردنا أن نحل مشاكلنا في لبنان فالبداية من استعادة السيادة
قاسم: لبنان بحاجة الى استعادة سيادته على ارضه وكلّ المشاكل التي نُعانيها من الاحتلال ومن الداعم الاميركي
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: معركة فجر الجرود التي كانت ضد التكفيريين كانت بقرار حازم من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون
دولة الإمارات تنفّذ الإنزال الجوي الـ 80 للمساعدات على قطاع غزة ضمن "عملية طيور الخير"
الخزانة الأميركية تنشر قرار إزالة لوائح العقوبات ضد سوريا
وزير المهجرين: لبنان وسوريا يصران على التعاون وضبط الحدود
" في كراهية النساء ً للباحثة عايدة الجوهري
الخارجية الإيرانية: الاجتماع في جنيف يبحث رفع العقوبات والملف النووي والقرار الدولي 2231 والمرحلة المقبلة
دوليات
"سبايس اكس" تلغي رحلة تجريبية مرتقبة لصاروخها العملاق "ستارشيب"
صحة
نقص العناصر الغذائية في جسمك.. 11 علامة لا يجب تجاهلها
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
