Apr 13, 2025 11:22 AMClock
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فوكس نيوز عن مسؤول أمني إسرائيلي: على عكس الإدارة الأميركية السابقة لدينا الآن حرية التصرف بشكل مطلق في غزة

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