May 2, 2025 10:53 PMClock
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فوكس نيوز عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: ما زلنا نلعب دور الوسيط بشأن الحرب في أوكرانيا في الوقت الحالي

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