Jul 9, 2025 1:15 PMClock
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فوكس نيوز: ترسانة إيران تراجعت بعد المواجهة الأخيرة مع إسرائيل من نحو 3 آلاف صاروخ إلى ما بين ألف و1500 صاروخ فقط

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