Apr 14, 2025 6:57 PMClock
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فوز هوبس على بيروت بعد تمديد الوقت بنتيجة 94-88 ضمن المرحلة الثانية عشرة من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة

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