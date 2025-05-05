May 5, 2025 8:00 AMClock
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فوز لائحة "الشويفات تواكب" برئاسة نضال الجردي المدعومة من أرسلان وجنبلاط والعائلات

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