May 5, 2025 7:58 AMClock
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فوز لائحة "الأمل في عمشيت" برئاسة الدكتور جوزف الخوري والمدعومة من الرئيس ميشال سليمان

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