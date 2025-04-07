Apr 7, 2025 6:41 PMClock
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فوز المريميين الشانفيل على ميروبا بنتيجة 78-74 ضمن المرحلة الحادية عشرة من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة

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