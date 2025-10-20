Oct 20, 2025 6:30 PMClock
أبرز الأحداث
فوز الرياضي على التضامن حراجل بنتيجة 118-83 ضمن المرحلة الأولى من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة

