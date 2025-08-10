افتتحت بلدة قرطبا مهرجاناتها السنوية للعام 2025، في احتفال أقيم بساحة النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي في البلدة، بحضور حشد من فاعليات المنطقة وأبناء البلدة والجمهور.

استهل الحفل بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش، تلتها كلمة ترحيبية لرئيس لجنة مهرجانات قرطبا المحامي سيمون كرم، الذي شدد على "أهمية الحفاظ على هذا التقليد الثقافي"، مؤكدا أنه "في زمن التحديات، تبقى قرطبا تحتفل، لأن الفرح فعل إيمان وصورة من صور الصمود".

أحيا السهرة الأولى الفنان زياد برجي، مقدما باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور، إلى جانب الأخوين شحادة اللذين أضفيا طابعا فولكلوريا مميزا.

وتختتم المهرجانات مساء اليوم بحفل يحييه الفنان ملحم زين والمايسترو ميشال فاضل، بمرافقة DJ Rodge، في سهرة يتوقع أن تجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية المعاصرة.

كما تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن الفنان الراحل زياد الرحباني، وتقديم دروع تقديرية لكل من رئيس النادي جورج كرم، وعضو لجنة المهرجانات أنطوان قسيس، وعدد من أعضاء اللجنة.

تعد مهرجانات قرطبا من أبرز الفعاليات الصيفية في جبل لبنان، وتشكل دعامة أساسية للسياحة الريفية والثقافة المحلية، حيث تمزج بين الفن، التراث، والتقاليد.