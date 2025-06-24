Jun 24, 2025 7:24 PMClock
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"فلايت رادار 24": المجال الجوي الإيراني مفتوح الآن للرحلات الدولية القادمة والمغادرة من طهران وإليها بموافقة مسبقة

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