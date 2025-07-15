Jul 15, 2025 9:46 AMClock
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فعاليات محافظة السويداء: ندعو إلى فتح حوار مع الحكومة السورية لعلاج تداعيات الأحداث

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