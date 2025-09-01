المركزية - استقبل العلّامة السّيّد علي فضل الله سفير العراق في لبنان محمد رضا الحسيني حيث كانت جولة أفق في العلاقات العراقيّة – اللبنانيّة، وتطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وشدّد السّفير العراقي على أنّ “العراق الّذي وقف إلى جانب لبنان في أزماته السّابقة سيبقى إلى جانبه”، مشيرًا إلى “توجّهات الحكومة العراقيّة في دعم لبنان على مختلف الصّعد ولكن من خلال الإمكانات المتاحة للدّولة العراقيّة”، مؤكّدًا أنّ “ثمّة لقاءات رسميّة وأخرى بين رجال أعمال عراقيين ولبنانيين لتفعيل العلاقات التّجارية والاقتصاديّة بين البلدين”.

وأكّد السفير العراقي أنّ “بلاده على مسافة واحدة من كلّ اللّبنانيين وهي منفتحة على كلّ تنوّعاتهم وتتعامل بإيجابيّة مع الجميع ومن خلال الدّولة اللبنانيّة”، مشيرًا إلى “استعداد العراق وسعيه للمساعدة في إعادة إعمار لبنان وبلسمة جراح الشّعب اللبناني”، مؤكدًا التّنسيق الدّائم مع الحكومة اللبنانيّة والسّلطات اللبنانيّة لتعزيز العلاقات بين الدّولتين والشّعبين على مختلف المستويات.

من جهته رحّب فضل الله بالسّفير العراقي مؤكّدًا “الحاجة إلى تطوير وتوسعة العلاقات بين لبنان والعراق بما يخدم مصالح الشّعبين”، شاكرًا للعراق وقوفه إلى جانب لبنان قبل الحرب الإسرائيليّة الأخيرة وخلالها، وفي هذه المرحلة الصّعبة الّتي يمرّ بها لبنان والمنطقة.

وأشار إلى "أهميّة الدّور العراقي على المستوى العربي ومع دول المنطقة”، مشيرًا إلى أنّ" لهذا الدّور آثاره الإيجابيّة في تعزيز اللحمة بين الدّول العربيّة والإسلاميّة وخصوصًا في ظلّ ما تتعرّض له المنطقة من مخاطر وتهديدات واعتداءات متواصلة من العدو الصّهيوني الّذي لا يكتفي بالعدوان على سوريا ولبنان وغزّة واليمن وإيران، بل يعلن صراحة عن الطّموح لإقامة إسرائيل الكبرى بعد حديث رئيس وزرائه الدّائم عن تغيير وجه الشّرق الأوسط".

ورأى أن "للدّور العراقي أهميّة أيضا ليس على مستوى تعزيز العلاقات مع الدّول العربيّة والإسلاميّة فحسب بل في إحداث حالة من التّوازن في مواجهة العدو"، مشيرًا إلى" ضرورة التّعاون المستمرّة بين العراق والدّولة السّورية لقطع الطّريق على كلّ محاولات إرباك الواقع العربي أو إحداث فتنة داخليّة فيه"، مؤكّدًا أنّ "الوحدة بين الدّول العربيّة والإسلاميّة هي السّبيل الأمثل لقطع الطّريق على المخطّطات والأطماع الصّهيونيّة ومحاولات إخضاع دولنا ومكوناتنا الوطنيّة".