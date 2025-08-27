المركزية - استقبل العلّامة السيد علي فضل الله وفدا من العشائر العربية برئاسة الشيخ كامل الضاهر أبو ديب ونجله تيمور برفقة مختار خلدة يونس الضاهر، حيث تم التداول في المستجدات على الساحة اللبنانية وسبل تعزيز أواصر الوحدة بين مختلف مكوّنات الوطن.

في بداية اللقاء، شكر أبو ديب فضل الله، على حسن الاستقبال، مثنيا على مدرسة المرجع السيد فضل الله التي تمثل خط الاعتدال والوحدة"، ومقدرا الجهود "التي يبذلها السيد علي فضل الله في متابعة هذه المسيرة الإنسانية والوطنية"، مؤكدا استمرار العمل للحفاظ على العيش المشترك والوحدة، واضعا كل الإمكانات في سبيل ترسيخ هذه الرؤية الوطنية الجامعة العابرة للطوائف والمذاهب".

ورحب فضل الله بالشيخ أبو ديب والوفد المرافق، شاكرا زيارتهم الكريمة، ومثمنا "الدور الجامع والريادي الذي يقومون به على أكثر من صعيد، ومقدرًا الجهود المبذولة في تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية والتصدي للفتنة، لاسيما ونحن من الذين يريدون ان تشكل منطقة خلدة نموذجًا في العيش المشترك بين مختلف أطياف الوطن".

وقال: "نمرّ في مرحلة صعبة وخطيرة تتطلّب من كل الأصوات المخلصة والواعية أن توحّد جهودها وكلمتها، وأن تعمل ضمن رؤية وطنية مشتركة بعيدًا عن الحسابات الخاصة والضيقة".

وأكد فضل الله أننا "بحاجة اليوم إلى منطق العقل والحكمة والخطاب الواعي والهادئ والجامع، البعيد عن التعصب والتوتر، لأننا نخشى من المخططات التي تُحاك ضد هذا الوطن، والتي يسعى أعداؤه إلى النفاذ منها للنيل من وحدته واستقراره".

وختم بالقول: "رسالتنا هي الانفتاح والحوار وقبول الآخر، ونسعى دائمًا إلى مدّ جسور التواصل وتسليط الضوء على النقاط المشتركة، حتى نبني وطنًا يشعر فيه الجميع بالعزة والكرامة.