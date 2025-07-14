المركزية - استقبل العلّامة السّيّد علي فضل الله وزير العمل محمّد حيدر في مكتبه في حارة حريك معزيًا بوفاة والدته نجاة نور الدّين، وكانت مناسبة للتّداول في تطوّرات الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة فادي مكّي الّذي عزّاه بوفاة والدته وجرى عرض للتّطورات في لبنان والمنطقة.

واستقبل وفدًا من بلدية برج البراجنة برئاسة رئيسها مصطفى حرب معزيًا بوفاة والدته وجرى التّداول في أمور إنمائيّة وبلديّة وسبل تعزيز ثقافة المواطنة والالتزام بالقوانين لدى النّاس.

كذلك استقبل فيصل كفتاروعلى رأس وفد نقل إليه التّعازي باسم العائلة، وجرى التّداول في سبل تعزيز الوحدة بين المسلمين وخصوصًا في هذه المرحلة الصّعبة الّتي يعمل فيها على إثارة الفتن والانقسامات في كلّ مكان.

وكان فضل الله استقبل النائب فؤاد مخزومي يرافقه السّفير بسام النعماني، الّذي قدّم له التّعزية بوفاة والدته وجرى التّداول في الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة ووسائل حماية لبنان وخصوصًا في مجال تعزيز الوحدة الوطنيّة في مواجهة المخاطر الّتي تهدّد لبنان، واعتماد الخطاب الهادئ والبعيد عن الإثارة في المجالات السياسيّة والدّينية وغيرها.