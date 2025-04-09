المركزية - استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدا ضم الإعلامي والمنتج زياد الشويري والمدير العام المساعد في تلفزيون لبنان ندى صليبا بحث معه في عدد من القضايا الإعلامية.

ورحب فضل الله بالوفد، مقدرا "الرسالية الإعلامية التي يقوم بها تلفزيون لبنان والذي يمثل مظهرا من مظاهر وحدة هذا الوطن والحامي لهذا التنوع الذي نعيشه"، داعيا إلى "ضرورة دعم هذا التلفزيون بكل الإمكانات على مختلف المستويات ليستمر في تأدية هذا الدور الجامع"، مؤكدا "ان الحجاب في الإسلام هو فريضة وواجب وليس رمزا دينيا كما قد يتصوره البعض".

واشار الى "أن المطلوب من الجميع إبعاد أي قضية أو مشكلة قد تحصل عن أي تجاذبات أو صراعات طائفية وابقاؤها في اطارها"، مشددا على "إحتضان الجميع من خلال هذه الشاشة التي نتطلع دائما إلى أن تكون منبرا للوحدة والحرية بكل ما فيها من طاقات وامكانات للحفاظ على الصورة الوطنية الجامعة بكل معانيها التي تطل بها الدولة على مواطنيها".

واعتبر فضل الله "اننا نعيش مرحلة صعبة ومعقدة ومن الطبيعي أن تحدث بعض المشكلات التي ينبغي ان تعالج بمسؤولية وطنية تحفظ التنوع وتحمي الحريات التي تميز بها هذا الوطن والتي أكدت عليها الأديان"، مؤكدا "أن علينا ان نتحلى بالوعي على هذا الصعيد، لان هناك من يسعى للاصطياد بالماء العكر لدى حدوث أي مشكلة قد تظهر أو من يعيش على اثارة الهواجس والمخاوف بين طوائفه ومذاهبه لشد العصب او لطرح مشاريع التقسيم والفدرلة وغيرها".

ودعا فضل الله اللبنانيين إلى "ضرورة رفض منطق الاقصاء والتخوين والتخوين المضاد والابتعاد عن لغة الاستفزاز، فالبلد لا يمكن أن يبنى بالاصطفافات الحادة أو بالغبن والاقصاء والتهميش بل بتضافر جهود جميع أبنائه من اجل النهوض به وبناء دولة قوية قادرة على حماية سيادته وتحرير أرضه وصون كرامة إنسانه".

صليبا: من جهتها، أوضحت صليبا في خلال اللقاء ان "مؤسسة تلفزيون لبنان عائلة وطنية والمحجبة هي ضمن هذه العائلة، لان هناك عددا كبيرا من الزميلات المحجبات يعملن في تلفزيون لبنان، وطبعا مجلس الادارة الذي يعمل على تشكيله وزير الاعلام حاليا، مخول معالجة موضوع ظهور المحجبات على الشاشة".