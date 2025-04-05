دعا العلامة السيد علي فضل الله إلى "التراجع عن عدم السماح بارتداء الحجاب للمذيعات أثناء الظهور على شاشة تلفزيون لبنان،لان هذا ضرب بعرض الحائط للقيم الأساسية التي بني عليها الكيان اللبناني من احترام التنوع والحرية الإنسانية، وهو قرار يسيء إلى خصوصيات الأديان وقيمها وإلى تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات بعيدا عن انتمائهم الطائفي والمذهبي وحقهم الطبيعي في التعبير عن التزامهم الديني والإيماني ولاسيما أن الحجاب في الإسلام ليس رمزا دينيا بل هو فريضة وواجب".

ورأى أن "هذا القرار المجحف والظالم سوف يؤدي إلى استبعاد الكثير من الطاقات ويمثل تهديدا للوحدة الوطنية والعيش المشترك كما يشكل إساءة للقيم الإيمانية والإنسانية المشتركة".

وختم: "إننا نريد للبنان أن يبقى واحة للتنوع الديني والإنساني ورسالة للعالم على قدرة الأديان في التعايش والتكامل بينها وفي رسم صورة حضارية عنها".