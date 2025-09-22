المركزية - دان العلامة السيد علي فضل الله، بشدة المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بنت جبيل، في حق الطفولة والتي أدت إلى استشهاد أب وأطفاله الثّلاثة وإصابة الأم وطفل رابع بجراح.

ورأى فضل الله في تصريح "أن ما ارتكبه العدو من عدوان آثم يشكل جريمة ضد الإنسانية والطفولة وهي برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم"، داعيا الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها الكاملة وعدم الاكتفاء ببيانات بل بمواقف ضاغطة من خلال العمل على كل الصعد حتى يتوقف نزيف الدم البريء هذا والذي نريد ان لا يبقى مباحا ومشاعا وخصوصا الدفع باتجاه الملاحقة القضائية والقانونية لهذا العدو".

وأبدى العلامة فضل الله خشيته من "أن تكون هذه الجرائم مقدمة لعدوان أوسع على لبنان او لزيادة الضغوط عليه من أجل فرض شروط وإملاءات مما يتطلب من الجميع التكاتف وتضافر الجهود لحماية الشعب والوطن، بدلا من هذا التراشق الداخلي الذي لا يؤدي إلا إلى تفتيت البلد وخدمة العدو".