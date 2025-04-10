المركزية - إستقبل العلامة السيد علي فضل الله المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس يرافقه نائب المدير العام العميد مرشد الحاج سليمان، حيث قدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك وجرى التداول في اخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

ورحب فضل الله بالمدير العام والوفد المرافق معه، مثمنا الإجراءات التي اتخذها في المديرية لتعزيز دورها وحضورها لخدمة المجتمع وتأمين سلامته، معتبرا "ان وجوده على رأس هذه المؤسسة الامنية يمثل عنصر ثقة وقوة مقدرا الدور الذي تقوم به القوى الأمنية في حفظ الأمن ومحاربة الجريمة والإرهاب"، مشيرا إلى "أن ذلك يبعث على الاطمئنان لدى المواطن"، داعيا إلى "ضرورة دعمها ورفدها بكل الإمكانات وعلى مختلف المستويات".

وأكد "ضرورة تعزيز التواصل والتلاقي والانفتاح بين مختلف المكونات اللبنانية، فالأديان والرسالات جاءت لنشر المحبة والقيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمعات مشيرا إلى ان هذا التنوع يمثل غنى ورسالة تؤكد قدرة الأديان على العيش والتلاقي".

ورأى فضل الله "ان مشكلتنا في هذا العالم تكمن في اننا استغرقنا في شكليات الدين وابتعدنا عن جوهره الحقيقي"، داعيا إلى "ضرورة توحيد كل الجهود لمواجهة التحديات التي تعصف بواقعنا"، معتبرا "ان لبنان لا يمكن أن يبنى بطائفة أو مذهب او بعقلية الانغلاق والتقوقع او الاقصاء والتهميش بل بتعاون وتتضافر جهود جميع أبنائه".

وأضاف: "علينا أن نفكر جميعا بمصلحة هذا الوطن ونعمل لحسابه وحساب إنسانه بعيدا عن مصالحنا الفئوية والطائفية والخارجية ونسعى لنبني دولة الانسان والمواطنة التي تزيل كل الهواجس والحواجز التي تثار بين فترة وأخرى وليشعر الجميع فيها بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات".