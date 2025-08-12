المركزية - استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدا من مؤسسة الشيخ محمد يعقوب للتنمية برئاسة الدكتور علي يعقوب، يرافقه الأمين العام لـ"اللّقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم" ناجي الخوري، الذي وجه له دعوة للمشاركة في اللقاء الحواري ،تحت عنوان: "أهمية التضامن في مواجهة التحديات"، والذي يقام لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه، وذلك في مجمع بطريركية الروم الكاثوليك في الربوة. وقد تم في خلال اللقاء البحث في عدد من القضايا وآخر المستجدات في المنطقة.

في مستهل اللقاء، رحب العلامة فضل الله بالوفد، مؤكدا "أهمية العودة إلى الخطاب الوحدوي الجامع الذي حمله الإمام الصدر والشيخ يعقوب، ولاسيما في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن على مختلف الصعد"، مبديا خشيته من "أن تؤدي التطورات الحالية إلى أزمة داخلية على ضوء القرار الذي اتخذته الحكومة من دون النظر إلى تداعياته على أرض الواقع، ولاسيما في ظل وجود من يقتاتون على الانقسامات والتوترات وتربص العدو الصهيوني بلبنان".

وأشار العلامة فضل الله إلى "أن الواقع الراهن يُبقي المسؤولية على عاتق المخلصين والحريصين على وحدة الوطن"، داعيا إلى "توحيد الجهود وتعزيز الخطاب الوطني الوحدوي، ورفع الصوت عاليا في وجه الأصوات المستفزة والمشاريع التي تدغدغ نزعات التقسيم، وعدم الاستسلام لهذه المخططات التي لا يستفيد منها إلا العدو الصهيوني وكل من لا يريد خيراً لهذا الوطن."