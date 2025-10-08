المركزية - أشار العلامة السيد علي فضل الله إلى أنّ "الأزمات مهما اشتدّت لن تُسقطنا"، مؤكدًا "سنواصل العمل على تنشئة جيلٍ رساليٍّ واعٍ يحمل هموم الوطن وقضاياه، ويسهم في بناء دولةٍ عادلةٍ وقويّةٍ تحفظ جميع مكوّناتها. فالوطن لا يُبنى بطائفةٍ أو مذهبٍ أو موقعٍ سياسيّ، ولا بالانقسام والترهّل، بل بالشراكة الوطنية الحقيقية التي تراعي الهواجس والمخاوف، وتُبنى على الوضوح والصراحة، وتفضي إلى قواسم مشتركة نعيش عليها".

وأضاف خلال رعايته الحفل التكريمي الذي أقامته ثانوية الإمام الحسن في الرويس - الضاحية الجنوبية، تكريمًا للفائزين في المسابقات الداخلية والخارجية التي شاركوا فيها،: "إن قيمة لبنان في هذا العالم تتمثّل في طاقات أبنائه وحيويّتهم، ونحن نراهن على هذا الجيل في بناء الوطن والنهوض به. فطلابنا الذين حققوا هذه الإنجازات لم يفعلوا ذلك لمصلحةٍ شخصيةٍ أو طائفية، بل من أجل الوطن كلّه. ونحن على ثقة بأنّ مستقبل هذا الوطن سيكون أفضل بوجود هذا الجيل الذي يحمل الأمانة والمسؤولية".

كما توجّه بالشكر والامتنان إلى الأهالي الذين كان لهم الدور الأساس في دعم أبنائهم وتعزيز قدراتهم، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، مؤكدًا أنّهم" أدّوا واجبهم تجاه أبنائهم وحرصوا على تأمين فرص التعليم والحياة الكريمة لهم".