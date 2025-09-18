المركزية - استقبل العلامة السيد علي فضل الله، رئيس تحرير جريدة "اللواء" صلاح سلام، حيث تم البحث في التطورات في الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وأشار العلامة فضل الله إلى أن "وكأن هذا الوطن كتب عليه أن يبقى في دائرة الاهتزاز وعدم الاستقرار"، لافتا إلى "أن اللبنانيين أدمنوا إثارة الخلافات"، مشددا على العمل لتكريس ثقافة قبول الآخر، وعدم الارتهان لأي شعار أو التمترس خلف الانتماءات الضيقة، بل الانفتاح على الأطر الواسعة التي تستوعب كل التنوعات".

وأكد "ضرورة عدم الارتهان للإملاءات الخارجية، وأن تبقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح الخاصة والذاتية".

وإستقبل العلامة فضل الله، الوزير السابق طارق الخطيب وشقيقه الكاتب الدكتور علي محمد الخطيب، حيث تم التداول في عدد من القضايا الفكرية والثقافية والإسلامية والسياسية.

وقد قدم الكاتب الخطيب للسيد فضل الله كتابه الجديد، بعنوان "الصراط المستقيم".

وأشاد الوزير السابق الخطيب بمدرسة المرجع فضل الله "التي تمثل نهج الوحدة والقيم الإنسانية والأخلاقية"، منوها ب"الدور الذي يقوم به سماحته في تعزيز الأواصر الوطنية والإسلامية بين مكونات الوطن".

من جهته، رحب فضل الله بالزائرين، مقدرا "الروحية الوحدوية"، مؤكدا "أهمية تفعيل اللقاءات التي تسهم في توطيد العلاقات بين اللبنانيين وتقريب المسافات بينهم، وإزالة الكثير من الأوهام الناتجة عن الصور النمطية الخاطئة". ودعا إلى "توحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها الوطن".



ومن الزوار:السيد صادق الموسوي، الذي قدم له كتابه الجديد بعنوان "تمام نهج البلاغة".