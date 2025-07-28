المركزية - إستقبل العلامة السيد علي فضل الله رئيس هيئة أبي ذر الغفاري - لبنان، الشيخ حسن حماده العاملي، مع وفد قدم له التعازي بوفاة والدته نجاة نور الدين، حيث تمى البحث في عدد من القضايا الفكرية والثقافية.

في مستهل اللقاء، أعرب الشيخ حمادة عن "مواساته لسماحته"، مستذكرا المرجع السيد محمد حسين فضل الله الذي ترك إرثا كبيرا على مختلف المستويات"، مثمنا "الجهود التي يبذلها السيد علي فضل الله في تعزيز أواصر الوحدة بين أبناء الوطن، وسعيه الدائم لترسيخها على أرض الواقع".



من جهته، رحب العلامة فضل الله بالشيخ حمادة والوفد المرافق، مؤكدا "أن مسؤوليتنا جميعا تتمثل في حفظ الإرث الذي تركه المرجع فضل الله، والذي يشكل صمام أمان لهذا الوطن".



كما شدد على "ضرورة تقديم الدين بالأسلوب الحسن والصورة العقلانية، من خلال العمل على إزالة كل الشوائب التي قد تلتصق به". ولفت إلى "أن التنوع يمثل غنى لهذا الوطن"، داعيا إلى احترام جميع الآراء وتقبل الآخر"، معتبرا "أن الانغلاق في الأطر الضيقة يمثل مشكلة لنا جميعا".



وحث السيد فضل الله على "عدم إغلاق أبواب الحوار والنقاشات الجادة والموضوعية، والعمل على مد جسور التواصل والمحبة بين مكونات هذا الوطن، والتركيز على النقاط المشتركة بدلا من استحضار مواقع الاختلاف".

وأكد "ضرورة توحيد الجهود وعدم السماح للخوف واليأس بالتسلل إلى واقعنا، حتى لا نصاب بالإحباط والهزيمة النفسية"، مؤكدا "أهمية تضافر كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الضغوط والتحديات التي يتعرض لها هذا الوطن".

وكان العلامة فضل الله إستقبل وفدا من فاعليات بلدة الغازية يتقدمه أبناء المرحوم الأستاذ حبيب خليفة، قدم له التعازي، وبحث معه في آخر التطورات في لبنان والمنطقة".