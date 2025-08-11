دان العلامة السيد علي فضل الله ، في بيان، جريمة اغتيال الصحافي أنس الشريف وزملاءه في غزة، مشيرا إلى "ان هذا العدو لا يحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.

ورأى في جريمة الاغتيال "مؤشرا على تصعيد خطير قادم في جريمة الابادة الجماعية المتواصلة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة"، مشيرا الى "أن العدو يخطط لطمس الحقائق تماما هناك والى استبعاد الصورة التي أثّرت على سمعته كثيرا في الغرب ولذلك قرر ان يضيف انس ورفاقه الى سلسلة جرائمه ولكن هذه المرة من خلال الاعتراف بالقتل المباشر ليكون ذلك بمثابة رسالة لكل الصحافيين في غزة".

ودعا العلامة فضل الله المنظمات الدولية الى "التحرك السريع لوقف هذه المذبحة ضد الشهود من الصحفيين وناقلي الحقيقة وضد الشعب الفلسطيني لوضع حد لهذا التوحش الذي لم يشهد العالم مثله".

وتقدم بالتعزية من قناة الجزيرة وذوي الشهداء، مؤكدا "ان هذه الوحشية ستكون عنوانا لانتصار الشعب الفلسطيني المظلوم على جلّاديه".