المركزية - عقد العلّامة السيّد علي فضل الله لقاءً حواريًا في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك بعد الانتهاء من صلاتي المغرب والعشاء، أجاب خلاله على عدد من الأسئلة والاستفسارات حول آخر المستجدّات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا الفكريّة والدينيّة والفقهيّة والتاريخيّة.

بداية، اعتبر العلامة فضل الله في خلال الحوار "أننا نعيش مرحلة معقّدة وصعبة على غير صعيد ونتعرض فيها للكثير من التحديات والضغوط ما يتطلب منا جميعًا ان نكون على قدر هذه التحديات ونعمل على تحصين أنفسنا حتى نستطيع مواجهة نقاط الضعف التي قد ينفذ منها من لا يريد خيرًا بنا ولا بهذا الوطن".

أضاف: "المرحلة تتطلب الكثير من الثبات والصبر والحكمة والتصرف بوعي وعقلانية وان لا نسمح لمشاعر اليأس والإحباط أن تضعضع ثقتنا بإيماننا بالله أو نصاب بالهزيمة الداخلية التي تنعكس هزيمة على مستوى واقع الأمة جمعاء".

وأشار فضل الله إلى "الأسلوب الذي انتهجه الإمام زين العابدين(ع) والدور الذي قام به بعد واقعة كربلاء حيث عمل على اصلاح مواقع الخلل في الأمة التي أدت إلى هذه المأساة من خلال العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي سادت لدى الناس وأدت إلى تقاعسها عن نصرة الحق والوقوف مع المظلوم والسكوت عن الباطل فعمل على تغييرها من خلال مواقفه ومحاضراته وكلماته وبثّ روح الدّعاء وتثبيت دعائم الإيمان".

وتابع : "مسؤوليّتنا العمل على مراجعة جديّة ونقديّة لهذه المرحلة لكي نأخذ العبر ونعمل على تعزيز نقاط القوّة الموجودة لدينا ونبني عليها وفي الوقت نفسه نسد كل الثغرات ونقاط الضعف ونعمل لمعالجة أي إحباط أو يأس قد يتسلّل إلى روح المجتمع".

وقال: "لقد واجهتنا التحديات عبر العصور ولم نسقط ولن نسمح لأحد بأن يسقطنا أو يستضعفنا فنحن متجذرون في هذا الشرق وتاريخنا يشهد على التضحيات الكبيرة التي قدمناها في الماضي وفي الحاضر في وجه كل من أراد أن يستبيح هذا الوطن ويحتل أرضه من أجل الحفاظ على هويّتنا وعلى أرضنا وكرامتنا ورفضا للظلم، ايمانًا منّا بأن هذا الوطن لجميع أبنائه ومكوّناته وأن تكون العدالة هي الحاكمة بين الجميع بعيدًا من الرهان على الخارج أو الارتهان له أو القول بمنطق التّهميش والإقصاء".

وأردف: "إياكم أن تسقطوا أمام كلمة من هنا أو هناك أو تتحرّكوا من وحي رد الفعل غير المدروس على استفزازات الآخرين فلبنان كان دائمًا أرض التجاذبات والصراعات الّتي كانت كل مرة تأخذ طابعًا يختلف عن السّابق فمسؤوليّتنا أن لا ننجرّ لأي صدام داخلي، فنحن أصحاب الحجة والمنطق ولدينا رسالة تحكمها القيم الأخلاقية والإيمانية والإنسانية".

ولفت "إلى خطورة التّحدي الثقافي الذي يغزو مجتمعاتنا والذي يعمل على التّرويج لأفكار ومفاهيم بعيدة كل البعد من ديننا وأخلاقنا وقيمنا ويهدف إلى سلب ارادتها وثرواتها"، مشيرًا إلى أنّ "علينا أن نحصّن أنفسنا لكي نكون قادرين على مواجهة هذه التّحديات"، داعيًا إلى "ضرورة تعزيز مفهوم التّكافل في مجتمعنا في ظل العدوان الصهيوني المستمر وما يتركه من آثار ودمار وتداعيات على مجتمعنا".

وختم كلامه بالإجابة عن سؤال حول توقيت ظهور الإمام المهدي(عج) فقال: "نحن نؤمن بالغيب المبني على قواعد سليمة"، مشيرًا الى "أن الأمور الغيبية تتحرك عندما تشعر الأمة بنوع من الإحباط والهزيمة"، لافتًا إلى أن "كل ما يشاع عن أننا في عصر الظهور هو أحاديث غير واضحة، ففي التاريخ حصلت أحداث كثيرة جعلت الكثيرين يعتقدون بأننا دخلنا في عصر الظهور ولكن الأيام أثبتت عكس ادعاءاتهم. فمسؤوليتنا أن نقوم بتكلفينا وأن نتحمل مسؤوليّتنا اتجاه قضايانا ونعمل ما هو المطلوب منا ونترك تدبير الأمور لله تعالى".