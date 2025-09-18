أشار النائب حسن فضل الله في بيان تعليقا على ​الاعتداءات الإسرائيلي​ة على الجنوب، الى إن العدوان الاسرائيلي المتجدّد على قرى الجنوب لن يدفع شعبنا إلى الخضوع والتخلي عن أرضه ويزيده تمسكاً بقناعاته وخياراته ونهج المقاومة، وإن لبنان دولةً وشعباً لم يعد بحاجة إلى دليلٍ إضافي أنه لا توجد أي ضمانات دولية أو دبلوماسية لكبح الارهاب الإسرائيلي، الذي يروّع الأهالي ويقتل الناس ويدمر الممتلكات وإن التعويل على المناشدات الرسمية لرعاة اتفاق وقف النار هو صرخةٌ في وادٍ سحيق لن يسمعها أحد، وعلى الدولة حسم خيارها الوطني وإعادة النظر في رهانات بعض من فيها التي لم يحصد منها لبنان سوى مزيد من الاملاءات الخارجية، وإنّ التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم ينتج عنه سوى تمادي اسرائيلي في العدوان.

وأوضح فضل الله إن الدولة وأداتها التنفيذية أي الحكومة مدعوّة لاتخاذ موقف وطني عملي ينسجم مع تطلعات شعبها بوقف مسلسل امتهان الكرامة الوطنية واستباحة السيادة، وحزم قرارها لجهة التصدي للعدوان بكل الوسائل الممكنة ولديها منها الكثير متى قررت التصرف كحكومة مسؤولة عن شعبها وملتزمة حماية السيادة.