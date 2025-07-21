المركزية - استقبل العلامة السيد علي فضل الله، وفدا من "المؤتمر الشعبي اللبناني" برئاسة كمال حديد، قدم واجب العزاء بوفاة والدته نجاة نور الدين. وكانت المناسبة فرصة لبحث التطورات في لبنان والمنطقة، وسبل تحصين الساحة اللبنانية الداخلية.

في مستهل اللقاء، رحب العلامة فضل الله بالوفد، مثنيا على مواقف "المؤتمر الشعبي" الوحدوية، ومقدرا جهوده في تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية"، مشيرا إلى "العلاقة المميزة التي جمعت المرجع السيد محمد حسين فضل الله بالأستاذ كمال شاتيلا"، مؤكدا "أهمية تضافر الجهود وتكامل الطاقات لتحصين الداخل اللبناني ومنع إنتقال الفتن والمشاكل التي تعصف بالمنطقة إلى الداخل اللبناني".

وأضاف: "إن التنوع الذي نعيشه هو عنصر غنى وقوة للبنان إذا أحسنا استثماره ووضعناه في إطاره الصحيح، وإلا تحول إلى مدخل للعبث بوحدة الوطن واستقراره وأمنه".



وأكد "ضرورة تعزيز مقومات الوحدة الإسلامية والوطنية، وتحصين البلاد في وجه من يسعى إلى بث الفتن والانقسام، الذي لا يخدم إلا أطماع العدو الصهيوني ومخططاته"، مشددا على "أهمية التلاقي الحقيقي بين مكونات الوطن، بعيدا عن المجاملات الشكلية واللقاءات البروتوكولية".



وحذر فضل الله من "أن الأخطار المحدقة بلبنان لا تستهدف طائفة أو مذهبا بعينه، بل تهدد الوطن بأكمله، لكون الكيان الصهيوني ينظر إلى لبنان كحالة نقيضة لمشروعه العنصري والتوسعي". ودعا "جميع العلماء والواعين والغيورين إلى توحيد جهودهم والتكاتف ليشكلوا صمام أمان أمام أية فتنة يراد تصديرها إلى لبنان".

وكان قضل الله، إستقبل رئيس تحرير مجلة "الشراع" حسن صبرا الذي قدم له التعازي وتداول معه في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

كما استقبل عماد سعيد، الذي قدم له التعازي بوفاة والدته، وجرى خلال اللقاء التداول في قضايا متعددة، حيث وضعه في أجواء نشاطاته وزياراته التي تهدف إلى تعزيز عناصر القوة في لبنان".