Apr 14, 2025 4:07 PMClock
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فريق مجلس الجنوب نجا من شرك مفخخ في منزل في بلدة شمع كان أعده الجيش الإسرائيلي

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