المركزية - أنجز الخبير الفرنسي المهندس فرنسوا روسو، زيارته الى لبنان، وجولته في مختلف مرافق مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت، بغية الاطلاع على واقعها، وإعداد دراسة علمية حول كيفية الاستفادة منها في مجالات مختلفة.

وجاءت زيارة المهندس روسو الى لبنان، بناء لطلب وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، وببعد المتابعة والاهتمام من سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.

وبعد زيارته، قال المهندس روسو: "المدينة الرياضية هي كالجميلة النائمة، بنية تحتية صلبة تتمتع بمقومات جوهرية، لكنها تحتاج إلى إعادة إحياء وظائفها".

وأضاف "من الناحية المعمارية، يتميز الملعب بخط تصميم فريد، حيث يمنحه الشكل المتفلطح للمدرجات هيئة أشبه بالساحة الرومانية، وهو انطباع تعززه الواجهة المكسوة بالحجر التي تستحضر بعض المعالم الأثرية القديمة".

أضاف: "إن تأثيره في المشهد العمراني واضح دون أن يكون مفرطا، ويعود الفضل في ذلك إلى انسيابية مدرجاته".

وتابع: "وبذلك، يتمتع الملعب بهوية حقيقية، واضحة ومتفردة، تستحق أن تصان وتبرز، وأعتقد أنه يمكن تشغيل المرفق تدريجيا، وإعادته إلى الحياة، ما يسمح للبنانيين باستعادة ملعبهم، بوصفه رمزا للهوية ومصدرا للفخر الجماعي، واستعادة رمزيته التاريخية، واستقبال منافسات جديدة، بما يسهم في تعزيز الحضور الوطني والدولي للعاصمة اللبنانية بيروت".

وبالاستناد الى زيارته وجولته، سوف يقوم المهندس روسو بإعداد دراسة تتضمن تصوره للآلية المثلى لإدارة مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية وتحديد وظائفها المتنوعة، الرياضية وغير الرياضية.