المركزية - فاز رئيس بلدية أردّه بسام هيكل المدعوم من تيار المرده برئاسة اتحاد بلديات زغرتا بـ14 صوتاً مقابل 9 أصوات لرئيس بلدية كفرحاتا خليل الشمر المدعوم من حركة الاستقلال.

وغاب عن الجلسة رئيس بلدية عينطورين، كما أنّ بلدية كفرصغاب لا تزال مجمدة في انتظار صدور قرار مجلس شورى الدولة.

فرنجيه: وفي السياق، كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على "اكس": "رغم كلّ محاولات الترهيب والترغيب وبعد حملات التضليل كافة.... سقط القناع! مبروك لرئيس إتحاد بلديات قضاء زغرتا، بسام هيكل، فوزه بفارقٍ كبير. التحديات أمامنا كثيرة والرؤية واضحة وسنكون جميعنا يداً واحدة من أجل قضاء أفضل".

المكاري: بدوره، هنأ الوزير السابق زياد المكاري، بسام هيكل لمناسبة انتخابه رئيساً لاتحاد بلديات زغرتا، وميشال مناسا لانتخابه نائباً للرئيس. وكتب عبر منصة" اكس":" ‏الفوز بالرئاسة لم يفاجئنا، فالأرقام بددّت الأوهام والأمنيات التي أطلقت سابقا والمستمرة اليوم".

وختم:"‏معاً سنتضامن لإنجاح المشاريع وإنعاش منطقتنا، فتشهد التغيير والتطور ".