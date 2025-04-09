Apr 9, 2025 10:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فرنجية: لبنان وافق على القرار 1701 وعلى أورتاغوس أن تضغط أيضاً على الإسرائيلي الذي قام بأكثر من 2000 خرق لاتفاق وقف النار

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o