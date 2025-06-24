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Jun 24, 2025 8:18 AM
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الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 93 مسيّرة أوكرانية خلال 24 ساعة
برّاك: على جميع الفصائل في سوريا إلقاء سلاحها فورا
برّاك: الفصائل المتحاربة بالسويداء تقوض سلطة الحكومة وتزعزع النظام وسوريا عند منعطف حاسم ويجب أن يسود السلام والحوار الآن
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روسيا تختبر سفينة عسكرية جديدة
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