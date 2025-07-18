Jul 18, 2025 9:34 AMClock
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فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يلقي القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة المرأة التي اعتدت على الزميلة بترا أبو حيدر بإشارة من القضاء المختص والتحقيقات جارية بغية توقيف المرأة

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