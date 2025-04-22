المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النائب بلال عبدالله، النائب السابق غسان مخيبر ، نائب نقيب محرري الصحافة صلاح تقي الدين، ممثل نقابة الصحافة محمد نمر ، فاروق المغربي ورلى مخايل.

وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن استعرضت المواد التي كانت بحاجة الى اعادة صياغة بعد صياغتها، واستمعت الى راي الجهات المعنية لا سيما في المواد المتعلقة بالمواقع الالكترونية كما تداولت بدور النقابات ذات الصلة.

وتابعت اللجنة عملها في هذه الجلسة وتركز النقاش حول تعاون الهيئة مع النقابات المعنية كما امكان مشاركة النقابات في الهيئة الوطنية للإعلام. وبرز أكثر من رأي في هذا الخصوص، فمن جهة ذهب راي الى القول ان وجود اعلاميين في الهيئة سيؤدي الى نوع من تضارب المصالح، كما ان دور الهيئة يختلف عن دو النقابات لا سيما ان للهيئة دوراً توجيهياً أكثر من رقابياً، بينما ذهب رأي آخر الى القول انه طالما للهيئة الحق بانزال بعض العقوبات التاديبية بحق المخالفين من الاعلاميين أو احالتها على القضاء في مسائل معينة فان هذا الأمر يستوجب وجود ممثلين عن النقابات في الهيئة.

بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد التي تمت اعادة صياغتها على ان تتابع عملها في بت المواد المتعلقة بالنقاش في جلسة لاحقة.