Jul 21, 2025 1:40 PMClock
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فرعية المال لقانون المصارف برئاسة كنعان تقر القانون وجلسة مرتقبة للجنة المال في الأيام المقبلة لاقراره واحالته الى الهيئة العامة

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