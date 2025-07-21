Jul 21, 2025 11:32 AMClock
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فرعية المال لقانون اصلاح المصارف مجتمعة في ساحة النجمة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لمتابعة درس واقرار مشروع القانون

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