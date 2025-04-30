المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة درس واقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9196 المتعلق بحفظ الطاقة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 30/4/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائبسجيع عطية، وحضور النواب: غياث يزبك، ندى البستاني وحسين جشي.

كما حضر الجلسة: ممثل وزارة الطاقة والمياه الاستاذ فادي مسلم، ممثل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور ايلي مخايل، رئيسة الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد الاستاذة مارلين نعمة.

استمعت اللجنة الى آراء النواب على مشروع القانون والى ملاحظات ممثلي الوزارات المعنية، وتم الاتفاق على امهال الوزارات المعنية مدة اسبوعين لتحضير ملاحظاتهم والتعديلات المقترحة من قبلهم لمناقشتها والبت فيها.