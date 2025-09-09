المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة نائب المجلس الياس بو صعب وحضور النواب: علي حسن خليل، فيصل الصايغ، وضاح الصادق، أمين شري، جهاد الصمد وعدنان طرابلسي.

وتمثلت الحكومة بوزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، ووزير الاتصالات شارل الحاج.

وتابعت اللجنة درس المشروع على ان تعقد جلسة مقبلة لاستكمال النقاش.