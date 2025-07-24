المركزية - عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدرس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الحمر اللبناني جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: ملحم خلف الان عون حسن عزالدين بولا يعقوبيان.

كما حضر عن وزارة العدل القاضي ايمن احمد، رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان زغبي ومدير الادارة القانونية في الصليب الأحمر هشام حداد.

وقال موسى بعد الجلسة: "اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدرس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الجمعية الوطنية للصليب الأحمر اللبناني واقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني حيث عدلت بعض المواد وسوف يستكمل العمل على مواد اخرى".