المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم برئاسة النائبة حليمة القعقور وحضور النواب ادغار طرابلسي، اشرف بيضون وسليم الصايغ. ممثل وزارة التربية القاضي سميح مداح والمحامي شوكت حولا، وذلك لمتابعة درس اقتراح اقتراح القانون "الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية" .

عدلت اللجنة بعض مواد اقتراح القانون، وستكمل الخميس المقبل.