Jul 3, 2025 2:06 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

فرعية التربية تتابع درس تعديل قانون تنظيم الموازنات المدرسية

المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة حليمة قعقور وحضور النواب: ادغار طرابلسي، اشرف بيضون، ايهاب حماده، بلال حشيمي،اديب عبد المسيح . ممثل وزارة التربية رئيس مصلحة التعليم الخاص  عماد الاشقر وشوكت حولا، وذلك لمتابعة درس اقتراح اقتراح القانون "الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية". 

عدلت اللجنة بعض مواد اقتراح القانون، وستكمل الخميس المقبل. 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o