المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة حليمة قعقور وحضور النواب: ادغار طرابلسي، اشرف بيضون، ايهاب حماده، بلال حشيمي،اديب عبد المسيح . ممثل وزارة التربية رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر وشوكت حولا، وذلك لمتابعة درس اقتراح اقتراح القانون "الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية".

عدلت اللجنة بعض مواد اقتراح القانون، وستكمل الخميس المقبل.