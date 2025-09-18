المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/9/2025 برئاسة النائب اشرف بيضون، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي والنائبين ادغار طرابلسي وبلال الحشيمي.

كما حضرت الجلسة رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ومستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الامين.



وتابعت اللجنة درس اقتراح القانون "الرامي الى ادخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الى ملاك الدولة عبر مباراة محصورة من خلال مجلس الخدمة المدنية، على ان تستكمل البحث في جلسات لاحقة.