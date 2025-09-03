المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب اشرف بيضون، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي والنواب: ادغار طرابلسي، بلال حشيمي، حليمة قعقور، نجاة عون وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة مستشاري وزيرة التربية، عدنان الامين وفهمي كرامي، وذلك لدرس اقتراح اقتراح القانون الرامي الى ادخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الى ملاك الدولة عبر مباراة محصورة من خلال مجلس الخدمة المدنية.

بدأت اللجنة دراسة اقتراح القانون وستكمل في جلسات لاحقة.