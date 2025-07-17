المركزية - عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة حليمة قعقور وحضور النواب: ادغار طرابلسي، اشرف بيضون، ايهاب حماده، بلال حشيمي وانطوان حبشي . كما حضر الجلسة ممثلو وزارة التربية: رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر يرافقه روان شمس الدين، عبد الناصر المعلم، امين حداد، علي همدر والقاضي سميح مداح. وشوكت حولا.



وتايعت الجلسة درس اقتراح اقتراح القانون "الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية"

وانهت اللجنة الفرعية دراسة اقتراح القانون وسترفعه الى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة.