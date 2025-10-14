المركزية - عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى حماية التراث الثقافي جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائبة نجاة عون صليبا ، وحضور وزير الثقافة غسان سلامة والأعضاء النواب .

وصدر عن اللجنة البيان التالي: "بعد الدرس والمناقشة والاطلاع على الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي وبعد الاستماع إلى وزير الثقافة الذي تحدث عن اهمية الاقتراح وضرورة اقراره بعد اجراء التعديلات اللازمة تم الاستماع ايضا إلى السادة الحاضرين من اصحاب الاختصاص، على ان تعقد اللجنة جلسة ثانية في وقت لاحق".