تودّع منظمة فرسان مالطا ركنًا بارزًا في لبنان الفارس المكرس بالنذور الرسمية في منظمة مالطا ذات السيادة جان لوي مانغي الفرنسي اللبناني، الرئيس السابق لاتحاد الفرنسيين في الخارج، فرع لبنان، وذلك الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الأثنين في كنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين في مونو في الأشرفية.

وقد نعاه وزراء ونواب حاليون وسابقون ورؤساء وأعضاء هيئات روحية واجتماعية، لما للراحل بصمات خير وإبداع في لبنان، على الصعيد الآكاديمي المعماري وعلى صعيد أعماله الإبداعية التي كانت تزيد رونقّا على مهرجانات بعلبك وبيت الدين.

وتتقبل عائلة الفقيد التعازي يومي الأثنين والثلاثاء في قاعة الكنيسة بدءًا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.