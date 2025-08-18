Aug 18, 2025 7:57 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة في بوليفيا يظهر تقدماً مفاجئاً لرودريغو باز الوسطي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o